Kabus geri döndü: 1,5 yaşındaki Metehan bebek hayatını kaybetti! Cenazede herkes maske taktı
20.05.2025 - 15:30Güncellenme Tarihi:
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü hayatını kaybetti. Metehan Tütüncü Sivas'ta defnedilirken cenazeye katılanların maske takmaları dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CENAZE SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.
Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.
Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.
Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.