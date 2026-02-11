Kabine'de değişiklik: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK YENİ KABİNE ÜYELERİNİ TEBRİK ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN YENİ KABİNE ÜYELERİNİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

ALİ YERLİKAYA'DAN KARAR SONRASI TEŞEKKÜR MESAJI

Karar sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Ali Yerliaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun." ifadelerini kullandı.

YILMAZ TUNÇ: İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Atama kararları sonrası bir paylaşım da Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına getirilen Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Akademik hayatını sürdürdü

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.