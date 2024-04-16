Kabine Toplantısı ne zaman Nisan 2024? 16 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, ? 16 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi
2024 yılının 4. kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında yeniden yükselen tansiyon, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele, Orta Vadeli Program, 12'inci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum değerlendirilecek. İşte Kabine Toplantısı Nisan 2024 gündemi…
Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantının 15:00'te başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi
Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında Terörle Mücadele, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Orta Vadeli Program, Enflasyon, Fahiş fiyat artışları ve Öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.
Enflasyonla mücadele
Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı mri değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.