Kabine Toplantısı ne zaman Nisan 2024? 16 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

2024 yılının 4. kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında yeniden yükselen tansiyon, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele, Orta Vadeli Program, 12'inci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum değerlendirilecek. İşte Kabine Toplantısı Nisan 2024 gündemi…

Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantının 15:00'te başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında Terörle Mücadele, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Orta Vadeli Program, Enflasyon, Fahiş fiyat artışları ve Öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı mri değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.