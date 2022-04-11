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GündemKabine Toplantısı ne zaman Nisan 2022? 11 Nisan bugün Kabine toplantısı var mı? Gözler bayram tatili, maske zorunluluğu ve asgari ücrete ek zamda!
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Kabine Toplantısı ne zaman Nisan 2022? 11 Nisan bugün Kabine toplantısı var mı? Gözler bayram tatili, maske zorunluluğu ve asgari ücrete ek zamda!

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, 11 Nisan bugün Kabine toplantısı var mı? En son 28 Mart’ta toplanan kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesinin bayram tatili, asgari ücret zammı ve dış ilişkiler olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı, maske zorunluluğu kalkacak mı, asgari ücrete ek zam var mı?

11.04.2022 - 10:49 |
Kabine Toplantısı ne zaman Nisan 2022? 11 Nisan bugün Kabine toplantısı var mı? Gözler bayram tatili, maske zorunluluğu ve asgari ücrete ek zamda!

Kabine Toplantısı günü, saati ve gündem konuları merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin iki haftalık aranın ardından bir araya gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bakanların gündeminde birçok önemli konu yer alırken, vatandaşın gözü asgari ücret zammı, maske zorunluluğu ve bayram tatili kararının çıkıp çıkmayacağında.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının günü ve saati henüz netleşmedi; ancak kabinenin bu hafta toplanması bekleniyor.

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

 

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