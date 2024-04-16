Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı öğretmen atama takvimi açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı mı, ne zaman yapılacak?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı ilk kez toplanıyor. Toplantıda, İran- İsrail gerilimi, terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta?

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak?

Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında Terörle Mücadele, Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Orta Vadeli Program, Enflasyon, Fahiş fiyat artışları ve Öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

Enflasyon masada

Kabine toplantısının bir diğer konusu ise ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

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Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takvimin gündeme gelmesi, ayrıca ay sonunda açıklanması beklenen yeni müfredata da son şeklinin verilmesi bekleniyor.