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Kabine Toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte 25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) sonuçları!

Kabine toplantısı kararları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağının bugün yapılan toplantıda kesinleşecek. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte 25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) sonuçları…

25.04.2022 - 18:41 |
Kabine Toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte 25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) sonuçları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı bugün saat 17.00 itibarı ile Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler ve Ramazan Bayramı tatili süresi ile alınacak önlemler görüldü. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

1 buçuk saat süren kabine toplantısı bitti.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU (25 NİSAN 2022)?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak bakanlar kurulu toplantısı kararları henüz açıklanmadı.  

 

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