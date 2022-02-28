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Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı ne zaman ulusa seslenecek?

Kabine toplantısı gelişmeleri merak ediliyor. 15.30 gibi başlayan Kabine Toplantısının bitip bitmediği sorgulanıyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ulusa sesleniş ne zaman?

28.02.2022 - 19:35 |
Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı ne zaman ulusa seslenecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi olacak. Ateşkes için Türkiye’nin diplomasi trafiği, arabuluculuk teklifi ve olası senaryolar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı ne zaman ulusa seslenecek?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? 

Kabine Toplantısı bitti. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı canlı olarak duyuruyor.

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