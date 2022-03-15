Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında kritik konular gündemde. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve toplantıda alınana kararları duyuracak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı saat kaçta başladı? Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Ukrayna'da yaşanan kritik gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye'nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar Bakanlar Kurulu ile değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI’NIN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak. Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

TÜRK VATANDAŞLARIN TAHLİYELERİ MASADA

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE SALGINA YÖNELİK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Millete Sesleniş'' konuşması yapacak. Erdoğan’ın saat 19.00 ile 20.00 arasında kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.