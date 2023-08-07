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Kabine toplanıyor! Masada çok kritik konular var

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemdeki başlıklar arasında Erdoğan’ın diplomatik temasları, Tahıl Koridoru’nun geleceği, düzensiz göçle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve kamuda toplu sözleşme görüşmeleri bulunuyor.

07.08.2023 - 08:39 |
Kabine toplanıyor! Masada çok kritik konular var

Beştepe’de toplanacak kabinede dış politikadan ekonomiye çok sayıda önemli başlık masada olacak.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri, savaşın sonlandırılmasına dönük Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve Rusya’nın tek taraflı çekildiği Karadeniz Tahıl Girişimi ele alınacak. Bu kapsamda Tahıl Koridoru’nun yeniden işler hale gelmesi için Türkiye’nin izleyeceği stratejiler gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay sonunda muhtemel Türkiye ziyareti de değerlendirilecek. İsveç’in NATO üyeliği, AB-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve ikili diplomatik ilişkilerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

*ENFLASYONLA MÜCADELE VE DIŞ YATIRIMLAR:

Başta Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede atılacak yeni adımlar ile sahadan gelen son bilgiler de kabinede görüşülecek. Kabinenin önemli başlıklarından biri de dış yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeye yönelik yürütülen çalışmalar olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Son dönemde TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki terör noktalarına yönelik operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabineyi bilgilendirmesi, terörle mücadele kapsamında güncel verileri paylaşması bekleniyor.

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TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Geçen hafta başlayan ve yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi süreci de kabine toplantısının gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memur cephesinin beklentilerini kabinede anlatacağı belirtiliyor.

DEPREM KONUTLARI

Deprem bölgesinin yeniden inşası süreci de kabinenin bir diğer önemli başlıkları arasında. Yürütülen çalışmalar, konut ve işyeri teslim projelerinde gelinen son durum ile bundan sonra atılacak adımları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki toplantıda paylaşacak.

DÜZENSİZ GÖÇTE SON RAKAMLAR

Sınır güvenliği, sınırdan kaçak geçişlerin önlenmesi için alınan tedbirler ve düzensiz göçle mücadele de kabinenin gündeminde. Türkiye’ye kaçak yollarla geçiş yapan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kabine üyelerini bilgilendirecek.

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