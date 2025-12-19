Kabadüz'de 2 katlı ahşap ev yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Salih Kahraman’ın yalnız yaşadığı ve yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.