4 il için büyük enerji hamlesi: Altyapı baştan sona yenileniyor

Şirket, elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi ve modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla tüketici memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Şebeke performans verileri ile tüketici ve paydaş taleplerinin analiz edilmesiyle planlanan yatırımlar, aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesinin daha güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

VEDAŞ Genel Müdürü Salim Mantarcı, il ve ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde devam eden yatırım projeleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: