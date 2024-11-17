KAAN'ın yeni uçuş tarihi belli oldu

Kara kuvvetleri bünyesinde bir ordunun büyüklüğü ortalama 80 bin ile 120 bin arasındaki personelden oluşuyor. Türk savunma sanayii, son yıllarda TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra ihracat başarısı ile de istihdam kapasitesini yükseltti. Savunma sanayiinde çalışan idareci, mühendis, yazılımcı, teknisyen, usta ve işçi gibi personel sayısının 2025 yılında 108 bin 900 kişiye çıkması hedeflendi.

ÇITA YÜKSELDİ

Savunma ve havacılık sektörü cirosu son 20 yılda 12 kat artarak 12 milyar doların üstünde gerçekleşti. Sektör ihracatı ise 22 kat artış gösterdi. 2002 yılında yüzde 20 düzeyinde olan savunma sanayii yerlilik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 80 düzeyine ulaştı. Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynak ise 2 milyar dolar seviyesine çıktı. Savunma sanayiinde 2023’te yüzde 80 olan yerlilik oranının 2024 sonunda yüzde 81 olarak gerçekleşmesi ve 2025’te ise yüzde 82’ye çıkması öngörülüyor. Yine geçen yıl 5.6 milyar dolar olan savunma ve havacılık ihracatının bu yıl sonunda 6.6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve önümüzdeki yıl da 7.3 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor. Sektör cirosunun 2024’ü 16.5 milyar dolar ile kapatması ve 2025’te 18.2 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2023’te sektörde istihdam edilen kişi sayısı 90 bin 900 kişiydi. Bu yılın sonunda bu sayının 99 bine çıkması ve 2025’te ise 108 bin 900 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

BÜYÜK PROJELER SÜRECEK

2025 yılında milli muharip uçak KAAN, Hürjet, Kızılelma, Anka-3, milli uçak motoru, Siper Ürün 2, orta menzilli balistik füze, Altay Tankı, İSTİF sınıfı üç fırkateynin inşası, TF 2000 Savunma Muhribi ve Uçak Gemisi tasarımı gibi büyük çaplı projelere devam edilecek. 2025 yıllık programına göre; bu projelerin yanı sıra yeni yılda çığır açan teknolojilere dayalı yeni yol haritaları da oluşturulacak.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

* Hipersonik teknolojiler.

* Mikrodalga Kuantum Radar Bileşenleri Geliştirilmesi (KUDAR) Projesi kapsamında kritik tasarım faaliyetleri.

* Kuantum Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları.

* Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi.

Haberin Devamı

* Rubidyum Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Sözleşmesi.

* Yapay zekânın elektronik harp sistemlerinde kullanılmasına yönelik Bilişsel Elektronik Harp alanında YANKI, BİLRAD, BERAY projeleri yürütülecek.

* Otonomi ve haberleşme alanında TORAMAN ve KAPTAN projeleri.

* Geleceğin Yapay Zekâ Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı faaliyetleri.





KAAN 3’ÜNCÜ UÇUŞUNU YIL SONUNA KADAR YAPACAK

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’da üçüncü uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Tarih, şu anda vermek biraz zor olabilir ama bu yıl içerisinde uçmayı planlıyoruz” dedi.

Demiroğlu, KAAN’ın 2028’de teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2’nin 2025’in sonlarına doğru sahne alacağını ve onlarla çok yoğun teste başlayacaklarını ifade etti.

Demiroğlu, 2026’da ise P4 ve P5 prototiplerin testlerinin gerçekleştirileceğine değinerek, “Bu 4-5 prototipimizle tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028’deki teslimata başlayabilmemiz için bunlar gerekli” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

“İnşallah hep beraber 2025’in sonunda da KAAN’larımızı gökyüzünde göreceğiz” diyen Demiroğlu, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.