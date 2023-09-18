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Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan  ile kavga etti. İkilinin düellosu kanlı biterken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.09.2023 - 22:29 | | Delil ATAK - Kasım AKTAĞ / İSTANBUL,(DHA)
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti.

Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi. Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı. İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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