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JÖH'ten flaş operasyon! Terör örgütünün mühimmat deposu ele geçirildi

Son dakika haberi... Hakkari'de yürütülen "Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

07.01.2022 - 14:44 | | İHA
JÖH'ten flaş operasyon! Terör örgütünün mühimmat deposu ele geçirildi

Son dakika haberine göre; "Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında Hakkari'nin merkez ilçesine bağlı Oğul köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon icra edildi.

İcra edilen operasyonda 1 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK 47 piyade tüfeğine ait şarjör, bin 760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 roket mühimmatı, 3 adet jeneratör, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

JÖHten flaş operasyon Terör örgütünün mühimmat deposu ele geçirildi
JÖHten flaş operasyon Terör örgütünün mühimmat deposu ele geçirildi




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