Jeffrey Epstein kimdir? Milyarder Jeffrey Epstein'in davasında kimlerin adı geçiyor? İşte Jeffrey Epstein listesi
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. Söz konusu gelişmenin ardından Jeffrey Epstein kimdir, sorusunun yanıtı sorgulanırken Jeffrey Epstein listesi için aramalar da arttı. Peki, Jeffrey Epstein olayı nedir? İşte Jeffrey Epstein listesi
Jeffrey Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi. Pedofil milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki gizlilik kararı kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklandı.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?
Açıklanan isimler arasında ABD eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew, David Copperfield, Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor. ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimler kamuoyuna açıklandı. ABD medyasına göre mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.
Mahkeme kayıtlarına göre Epstein tarafından cinsel istismara uğrayan Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, şarkıcı Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde gördüğünü ve aynı ortamda ünlü sihirbaz David Copperfield ile de tanıştığını söyledi.
Mahkeme belgelerinde ismi geçenler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump da var. Ancak Sjoberg ifadeside Donad Trump'a masaj yapmadığını söyledi.
Trump'a, Epstein davasında herhangi bir suçlamada yöneltilmiyor.
"MÜŞTERİ LİSTESİ DEĞİL"
Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor. Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.
JEFFREY EPSTEİN LİSTESİ
Listede yer alan bazı isimler:
Ghislaine Maxwell
Virginia Lee Roberts Giuffre
Kathy Alexander
Miles Alexander
James Michael Austrich
Philip Barden
Cate Blanchett
David Boies
Laura Boothe
Evelyn Boulet
Rebecca Boylan
Joshua Bunner
Naomi Campbell
Carolyn Casey
Paul Cassell
Sharon Churcher
Bill Clinton
David Copperfield
Alexandra Cousteau
Cameron Diaz
Leonardo DiCaprio
Alan Dershowitz
Dr. Mona Devanesan
Bradley Edwards
Amanda Ellison
Cimberly Espinosa
Annie Farmer
Marie Farmer
Alexandra Fekkai
Crystal Figueroa
Anthony Figueroa
Louis Freeh
Eric Gany
Meg Garvin
Sheridan Gibson-Butte
Robert Giuffre
Al Gore
Ross Gow
Fred Graff
Philip Guderyon
Shannon Harrison
Stephen Hawking
Victoria Hazel
Brittany Henderson
Brett Jaffe
Michael Jackson
Carol Roberts Kess
Dr. Karen Kutikoff
Peter Listerman
George Lucas
Tony Lyons
Bob Meister
Jamie A. Melanson
Lynn Miller
Marvin Minsky
David Mullen
Joe Pagano
Mary Paluga
- Stanley Pottinger
Joseph Recarey
Michael Reiter
Jason Richards
Bill Richardson
Sky Roberts
Scott Rothstein
Forest Sawyer
Doug Schoetlle
Kevin Spacey
Cecilia Stein
Mark Tafoya
Brent Tindall
Kevin Thompson
Donald Trump
Ed Tuttle
Emma Vaghan
Kimberly Vaughan-Edwards
Cresenda Valdes
Anthony Valladares
Maritza Vazquez
Vicky Ward
Jarred Weisfeld
Courtney Wild
Bruce Willis
Daniel Wilson
Prens Andrew
LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?
Mahkemenin, üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığı belgeler, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre tarafından 2015 yılında Ghislaine Maxwell aleyhine açılan davanın bir parçası. Giuffre, Epstein'ın Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerini istismar ettiğini söyleyerek dava açan onlarca kadından biri. Giuffre, Epstein tarafından İngiltere Prensi Andrew gibi, çevresindeki ünlü erkeklerle seks yapmaya zorlandığını iddia ediyor.
Giuffre'nin Maxwell'e karşı açtığı dava 2017 yılında sonuçlandı ancak Miami Herald gazetesi, başlangıçta mühürlü olan belgelere erişmek için mahkemeye gitti.
Yaklaşık 2 bin sayfa üzerindeki gizlilik 2019 yılında mahkeme tarafından kaldırıldı. Epstein davası sırasında isimleri gündeme gelen ancak suçlarına ortak olmayan diğer kişilerin mahremiyet haklarına ilişkin endişeler nedeniyle bu isimler üzerindeki gizlilik kararı tutulmuştu.
DAVANIN DETAYLARI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.