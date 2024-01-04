Jeffrey Epstein kimdir? Milyarder Jeffrey Epstein'in davasında kimlerin adı geçiyor? İşte Jeffrey Epstein listesi

Jeffrey Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi. Pedofil milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki gizlilik kararı kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

Açıklanan isimler arasında ABD eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew, David Copperfield, Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor. ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, söz konusu isimler kamuoyuna açıklandı. ABD medyasına göre mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak geçiyor.

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Mahkeme kayıtlarına göre Epstein tarafından cinsel istismara uğrayan Johanna Sjoberg, bir ifadesinde, şarkıcı Michael Jackson'ı Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde gördüğünü ve aynı ortamda ünlü sihirbaz David Copperfield ile de tanıştığını söyledi.

Mahkeme belgelerinde ismi geçenler arasında ABD eski Başkanı Donald Trump da var. Ancak Sjoberg ifadeside Donad Trump'a masaj yapmadığını söyledi.

Trump'a, Epstein davasında herhangi bir suçlamada yöneltilmiyor.

"MÜŞTERİ LİSTESİ DEĞİL"

Sosyal medyada söz konusu listedeki isimlerin, "Jeffrey Epstein'ın müşterilerinin ya da suç ortaklarının listesi" olduğunu iddia eden paylaşımlar yapılıyor. Ancak listede isimleri bulunanların büyük bir çoğunluğu ile ilgili herhangi bir soruşturma yok.

JEFFREY EPSTEİN LİSTESİ

Listede yer alan bazı isimler:

Ghislaine Maxwell

Virginia Lee Roberts Giuffre

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Kathy Alexander

Miles Alexander

James Michael Austrich

Philip Barden

Cate Blanchett

David Boies

Laura Boothe

Evelyn Boulet

Rebecca Boylan

Joshua Bunner

Naomi Campbell

Carolyn Casey

Paul Cassell

Sharon Churcher

Bill Clinton

David Copperfield

Alexandra Cousteau

Cameron Diaz

Leonardo DiCaprio

Alan Dershowitz

Dr. Mona Devanesan

Bradley Edwards

Amanda Ellison

Cimberly Espinosa

Annie Farmer

Marie Farmer

Alexandra Fekkai

Crystal Figueroa

Anthony Figueroa

Louis Freeh

Eric Gany

Meg Garvin

Sheridan Gibson-Butte

Robert Giuffre

Al Gore

Ross Gow

Fred Graff

Philip Guderyon

Shannon Harrison

Stephen Hawking

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Michael Jackson

Carol Roberts Kess

Dr. Karen Kutikoff

Peter Listerman

George Lucas

Tony Lyons

Bob Meister

Jamie A. Melanson

Lynn Miller

Marvin Minsky

David Mullen

Joe Pagano

Mary Paluga

Stanley Pottinger

Joseph Recarey

Michael Reiter

Jason Richards

Bill Richardson

Sky Roberts

Scott Rothstein

Forest Sawyer

Doug Schoetlle

Kevin Spacey

Cecilia Stein

Mark Tafoya

Brent Tindall

Kevin Thompson

Donald Trump

Ed Tuttle

Emma Vaghan

Kimberly Vaughan-Edwards

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Cresenda Valdes

Anthony Valladares

Maritza Vazquez

Vicky Ward

Jarred Weisfeld

Courtney Wild

Bruce Willis

Daniel Wilson

Prens Andrew

LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin, üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığı belgeler, Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre tarafından 2015 yılında Ghislaine Maxwell aleyhine açılan davanın bir parçası. Giuffre, Epstein'ın Florida, New York, Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerini istismar ettiğini söyleyerek dava açan onlarca kadından biri. Giuffre, Epstein tarafından İngiltere Prensi Andrew gibi, çevresindeki ünlü erkeklerle seks yapmaya zorlandığını iddia ediyor.

Giuffre'nin Maxwell'e karşı açtığı dava 2017 yılında sonuçlandı ancak Miami Herald gazetesi, başlangıçta mühürlü olan belgelere erişmek için mahkemeye gitti.

Yaklaşık 2 bin sayfa üzerindeki gizlilik 2019 yılında mahkeme tarafından kaldırıldı. Epstein davası sırasında isimleri gündeme gelen ancak suçlarına ortak olmayan diğer kişilerin mahremiyet haklarına ilişkin endişeler nedeniyle bu isimler üzerindeki gizlilik kararı tutulmuştu.

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DAVANIN DETAYLARI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.