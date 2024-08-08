Japonya depreminde kaç kişi öldü? Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı
Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı.
Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen depremin ardından Koçi ve Miyazaki eyaletleri tsunami uyarısı yaptı.
Açıklamada, “Saat 16.52 itibarıyla tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi.
Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Devlet televizyonu NHK, güneybatı kıyılarını vurması beklenen tsunami dalgalarının bir metreyi bulabileceğini aktardı. NHK daha sonra tsunami dalgalarının batıdaki Miyazaki'ye vurduğunu duyurdu
Kyuşu bölgesinde tren seferleri durdurulurken, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde bir sorun yaşanmadığı bildirildi.