Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den uyarı: Akdeniz, Ege ve Marmara'da tsunami meydana gelebilir

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'ne, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim" ifadelerini kullandı.



'3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ OLABİLİR'



Depremin ardından tsunamilerin de meydana gelebileceğini belirten Moriwaki, "Deprem nerede olabilir' diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın Güneyinde olabilir. Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana geliyor. Ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga büyük oluyor. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük oluyor. Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu. Ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir" diye konuştu.



'DEPREM OLMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL'



Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki, "Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında depremler oldu. Uzun zaman önce olduğu ve bunu göremediğiniz için hatırlamıyorsunuz. Kayseri'de 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge yok. 3'üncü derecede tehlikeli bölge var. Kayseri'de tabiki de fay hattı var. Ama Marmara, İstanbul, İzmit ve İzmir bölgelerine göre Kayseri daha şanslı diye söyleyebiliriz. Ama deprem olma ihtimali sıfır değil" dedi.



'ÇOCUKLARIMIZI BİLGİLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'



Erü Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise depreme karşı ilkokuldan itibaren çocukların bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Depremi sadece yıl dönümünde değil, deprem gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim mutlaka deprem anında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren tatbikatlar yaparak çocuklarımızı, gençlerimizi muhtemel bir deprem senaryosu için geliştirmemiz ve acil durumda ne yapacakları ile ilgili bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunları her zaman sıcak tutmamız gerekiyor. İmkan varsa ayda bir bu provalar yapılabilir. Biz ERÜ olarak yeni bir hastane projesi hayata geçirmek istiyoruz. İzolatörlü olarak bir hastane yapacağız. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi depremden korktuğumuzdan değil, deprem anında muhtemel bir ameliyat hizmetinin aksamadan devam etmesini sağlamaktır."

Haberin Devamı