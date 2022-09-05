Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde jandarma sorumluluk alanında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 26 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında 449 göçmen kaçakçılık olayına müdahale edildi. 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı" denildi.