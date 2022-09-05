Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandığı bildirildi.
05.09.2022 - 01:44 |
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde jandarma sorumluluk alanında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 26 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında 449 göçmen kaçakçılık olayına müdahale edildi. 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı" denildi.