GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemJandarma bölgede nöbete başladı: Yozgat'ın hazineleri izlenmeye başlandı
HaberlerGündem Haberleri Jandarma bölgede nöbete başladı: Yozgat'ın hazineleri izlenmeye başlandı

Jandarma bölgede nöbete başladı: Yozgat'ın hazineleri izlenmeye başlandı

13.07.2025 - 12:09Güncellenme Tarihi:
Jandarma bölgede nöbete başladı: Yozgat'ın hazineleri izlenmeye başlandı

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

Haberin Devamı

Esenli köyü yakınlarında Kanak Çayı üzerinde 29 yıl önce yapılan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla birlikte gelen flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

İLGİLİ HABER

Adana'nın yeni tatlısı: Kilosu bin lira, herkesin dilinde!
Adana'nın yeni tatlısı: Kilosu bin lira, herkesin dilinde!

Yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla jandarma ekipleri, baraj çevresi ve kırsalda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Jandarma bölgede nöbete başladı: Yozgatın hazineleri izlenmeye başlandı

Düzenli devriye görevlerini sürdüren ve dronla kaçak avcılara karşı denetim yapan ekipler, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor.

Jandarma bölgede nöbete başladı: Yozgatın hazineleri izlenmeye başlandı

Baraj çevresindeki Kodallı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Yadigar Çalışkan da her yıl flamingoların bölgeye geldiğini belirterek, "Renkleri çok güzel, görsel olarak da hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler de ilgiyle izliyor." dedi.

Güncel Haberler

Mardin'de seneler önce tadına bakmak için dikti! 81 ile kasa kasa satılıyor: Bu ürün hiçbir yerde yok
#Gündem

Mardin'de seneler önce tadına bakmak için dikti! 81 ile kasa kasa satılıyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Kastamonu'da 65 yaşındaki vatandaş kendi aqua parkını yaptı! Sosyal medya onu konuşuyor
#Gündem

Kastamonu'da 65 yaşındaki vatandaş kendi aqua parkını yaptı! Sosyal medya onu konuşuyor

3 ayda 3 metre uzadı: Kayseri'de ekildi, inşaat malzemesinde bile kullanılıyor!
#Ekonomi

3 ayda 3 metre uzadı: Kayseri'de ekildi, inşaat malzemesinde bile kullanılıyor!