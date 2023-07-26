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İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde orman yangını! Kavadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

26.07.2023 - 15:58 | | DHA
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Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

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Ödemiş ilçesinin Küçükkavulcuk Mahallesi’ndeki ormanda, saat 13.56'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler itfaiye ile jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangın söndürme çalışması sürüyor.

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