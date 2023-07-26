İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçelerinde orman yangını! Kavadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir’in Kınık ve Ödemiş ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
26.07.2023 - 15:58 | | DHA
Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Ödemiş ilçesinin Küçükkavulcuk Mahallesi’ndeki ormanda, saat 13.56'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler itfaiye ile jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangın söndürme çalışması sürüyor.