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İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

11.09.2023 - 14:10 | | Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı

Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer bölgeye sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 11 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

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