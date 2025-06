İzmir'deki orman yangınında 2'nci gün! '550 üzerinde vatandaş tahliye edildi'

Aliağa ilçesinde, Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 20 dakika içinde ilk müdahalesini yaptı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev aldı. Ilıpınar Mahallesi'ndeki 175 ev boşaltılırken, 550 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın 19 saati geride bırakırken, İzmir Valisi Süleyman Elban, çalışmaları yakından takip etti. Akşam saatlerinde yangın için koordinasyon merkezine gelen Vali Elban, bilgi aldı ve daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

'550 ÜZERİNDE VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ'

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ilıpınar Mahallesi'nde 175 evin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını, 550'nin üzerinde kişinin tahliye edildiğini, tahliye olanların bir kısmının Foça'daki çok amaçlı spor salonlarına yerleştirildiğini, bir kısmının da civar yerleşim yerlerindeki yakınlarına gittiğini belirtti. Alınan tedbirlerle yangında ölen ve yaralananın olmadığını ifade eden Vali Elban, “Saat 12.30 sıralarında Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasında bir orman yangını başladı. 12.50 itibarıyla ilk hava araçlarımız yangına müdahaleye başladı. Havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmüş olması ve hem hızı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan, hem karadan yangına müdahale ettiler; etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil. Yangının enerjisi belli bir oranda düşmüş durumda. Çok şükür nem oranı da biraz yükseldi. 12.50'den akşam 20.15'e kadar 8 uçağımız, 16 helikopterimizle havadan; 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tankerimizle ve 625 sahada görev yapan personelimizle müdahalemiz aralıksız olarak devam ediyor. Sayısı net olmamakla beraber yangından etkilenen bazı evlerimiz var. Köy merkezlerine aldığımız tedbirlerle yangının köylere ulaşmasını engelledik. Etkilenen evlerde daha önce aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Tesellimiz odur ki şu an itibarıyla hem vatandaşlarımızı erken tahliye ettik, hem de yaralanan vatandaşımız yok. Müdahale eden hiçbir personelimizde de yaralananımız yok. Burası kırsal bir bölge. Bu bölgede 600'ün üzerinde büyükbaş ve küçükbaşı da hızlıca tahliye ettik, dolayısıyla evcil ve besi hayvanlarımızda da yaralanan veya ölen yok. Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını da kullanarak arkadaşlarımız yangını iyice baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. Sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

VALİ ELBAN’DAN UYARI

Vali Elban, vatandaşlara yeni yangınlar olmaması için uyarılarda bulundu. Yangını yaşayanların korku duyduklarını ve personelin ise canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Önümüzdeki 4-5 gün çok sıcak geçecek. Maalesef rüzgarların çok sert olması ve poyrazla beraber nem oranının çok düşmesi bekleniyor. Ortam yangın olmasıyla ilgili her türlü riski veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan izmarit atmamaları, sahada yaptıkları tadilatlarda, piknik yaparken, bahçede yapacakları temizlikler konusunda ateş yakmamaları ve en ufak bir ateşi arazide söndürmeden terk etmemeleri konusunda ricalarda bulunuyoruz. Şurada görüyorsunuz; binlerce arkadaşımız, yüzlerce iş makinesi seferber oldu. Birçok insanın evi ve kendisi etkileniyor, hayati tehlike atlatıyor. Herkesten azami dikkat ve özen bekliyoruz. Çok sıcak günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bölgede ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, havanın kararmasıyla durdurulan hava müdahalesi günün ilk ışıklarında yeniden başladı.