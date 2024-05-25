İzmir'de tefeci operasyonu! 19 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların da bulunduğu maddi açıdan zor durumda ya da bankalardan kredi çekemeyen 97 kişiye, yüksek faizle para verip, karşılığında senet imzalatarak yaklaşık 12 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelileri tespit etti.

22 Mayıs'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 3 tüfek, 2 tabanca, 250 fişek ve mağdurlara ait çok sayıda senet, evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla 21 kişi ise serbest bırakıldı.

'EMEKLİLERE KREDİ ÇIKARTILIR' YAZILI AFİŞ ASMIŞLAR

Şüphelilerin 'Emeklilere kredi çıkartılır' yazılı afişleri halkın yoğun olarak dolaştığı durak ve direklere yapıştırdığı, kredi çekemeyen kişilerin böylelikle tuzağa çekildiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, verdikleri borcu tahsil etmek için zor durumdaki vatandaşları icra müdürlüğüne götürüp muvafakatname imzalatılarak mağdurun maaşından yapılan kesintiyle ödeme alındığı, ödeme tamamlansa da imzalatılan senetle tekrar ödeme talep edildiği ortaya çıktı.

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