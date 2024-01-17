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İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

17.01.2024 - 10:06 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

İzmirde parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

ALEVLER SARMIŞ HALDE DIŞARI FIRLADI

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parfüm fabrikada çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 1'inin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan fabrikadaki parfüm üretimine bir süre önce son verildiği, kalan parfümler ile üretimde kullanılan malzemeler için buranın depo olarak tutulduğu belirtildi. İçerideki kişilerin ise fabrika işçisi olduğu, o anda temizlik için iş yerinde bulundukları öğrenildi.

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