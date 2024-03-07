İzmir'de otobüs grevi ne zaman, İzmir'de otobüsler grevde mi? Otobüsler yarın grevde mi?

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, 5 Mart Salı günü yani bugün saat 16.00'da sendikanın Basmane'deki merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. DİSK Genel İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, 3 haftadır belediye yönetimi ile yaptıkları görüşmelerden sonuç elde edemediklerini söyledi. İlk etapta belediye yöneticilerinin kendilerine "İkramiyelerle ilgili sorun yok. Sadece yemek kartlarında eksiğimiz var' dediklerini belirten Yılmaz: "Bugün yaptığımız görüşmede bizlere ikramiyelerin ödemesinde de sıkıntı olduğu söylendi. Bunun üzerine bizde görüşmelerimizi sonlandırmak zorunda kaldık." dedi.

HER DEFASINDA ÖNÜMÜZE PİŞİRİP PİŞİRİP SEÇİM VAR GİBİ BAHANELER SUNDULAR

DİSK Genel İş 1 Nolu şube başkanı Engin Topal ise belediye yönetiminin her seferinde çözüm yerine bahane ürettiğini öne sürdü. Açıklamasında "Bizi bu duruma kadar getirdiler." Diyen Topal: "Belediye yönetiminin 19 bin üyesi olan sendika ile böyle dalga geçer gibi konuşması bizleri çok üzdü. Siyasi kargaşaya alet olmamak için çok sabrettik. Her defasında önümüze pişirip pişirip seçim var gibi bahaneler sundular." Dedi. Siyasetçilerin meydanlarda 'Emek en yüce değerdir' dediğini fakat iş icraata gelince işçiye hak ettikleri paraları zamanında ödemediklerini belirten Topal: "Bizler bahane değil hizmet üretiyoruz. Lafa gelince işçinin alınteri ile ilgili koca koca laflar söylüyorlar ama iş emekçinin hakkını ödemeye gelince para yok diyorlar." dedi.

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İZMİRLİLER O GÜNLERDE YAYA GİTMEK ZORUNDA OLACAK'

Mart ayının 7'sinde ücretler yatmadığı takdirde her an iş bırakma eyleminin hayata geçebileceğini, otobüslerin ansızın durabileceğini belirten Topal: "Ayın 7'sinde ikramiyelerimiz ve gıda kartlarımızın hesaplara yatması gerekiyor. Alacaklarımız gününde yatmazsa Ramazan ayına girdiğimiz o günlerde otobüsleri durduracağız. İzmirliler otobüsler çalışmadığı için ev ve işyerlerine yaya gitmek zorunda kalacak."dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "10 Mart'ta İller Bankası payları belediye hesaplarına yatıyor. 10 Mart Pazar gününe denk geldiği için 11 Mart Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar bekleyeceğiz. Bize haber geldi geldi, gelmezse İzmir halkı her an otobüssüz kalabilir." dedi.

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