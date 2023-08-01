İzmir'de metro ve tramvay seferleri yeniden başlıyor

​İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri iki gün önce durduruldu. İki gün süren grevde metro ve tramvayların kullanım dışı kalması kent trafiğinde olumsuzluğa neden olurken, otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Soyer, "Çok şükür, çok mutluyum. Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.