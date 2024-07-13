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İzmir'de korkunç olay! 2 kişi yağmur sonrası elektrik akımına kapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

13.07.2024 - 07:38 | | AA / DHA
İzmir'de korkunç olay! 2 kişi yağmur sonrası elektrik akımına kapıldı

İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

 

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