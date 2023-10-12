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İzmir'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gözaltı var

İzmir genelinde kaçak ürün satışı yapanlara yönelik operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Cinsel içerikli ürünlerden içkiye, sigaradan çeşitli tütün mamullerine kadar pek çok kaçak ürüne el koyuldu.

12.10.2023 - 15:59 | | DHA
İzmir'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, yasa dışı tıbbi ürün başta olmak üzere kaçak ürünleri satan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) büro amirliklerinin de katılımıyla il genelinde, önceden belirlenen 50 ev, iş yeri ve depoya yönelik, önceki gün, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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15 ekip ve 50 personelin katıldığı operasyonda 49 bin 586 adet vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 1832 performans artırıcı macun, 828 cinsel içerikli ürün, 115 bin 800 boş makaron, 10 bin 100 doldurulmuş makaron, 385 kilo kıyılmış tütün, 50 elektronik sigara ve likidi, 15 sigara dolum makinesi ve kompresörü, 12 paket pipo tütünü, 20 litre taklit etiketli etil alkol, 10 litre alkollü içki ve 3 içki aroması ele geçirildi. 25 şüpheli, gözaltına alındı.

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