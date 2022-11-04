İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de meydana gelen deprem panik yarattı. 03.29'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4.9 olarak duyururken, depremin merkez üssünün Buca ilçesi olduğu belirtildi. Ege'de yaşayanları uykusundan uyandıran deprem İzmir ve çevre iller olan Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi.

BUCA'DAKİ DEPREM SONRASI PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER

AFAD, panik yaratan depremin yerin 14.47 km altında olduğunu açıkladı. Buca'daki depremin ardından en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

Egelileri uykusunda yakalayan depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 3 YARALIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını duyurdu.

Bakan Soylu, "Depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 3 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerine yer verdi.

VALİ KÖŞGER SON DURUMU AÇIKLADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de korku dolu anların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kıymetli İzmirliler... Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

TUNÇ SOYER'DEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

AFAD: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir! Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde an itibarıyla can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde hasar meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

13 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Ayrıca AFAD, depremin ardından en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıklarken "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz" dedi.

DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Depremde Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi de hasar gördü. Depreme ilişkin açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Konak'ta sadece bir yerde sıkıntı var. Tescilli bir bina olduğu için tespitleri yapıyoruz. Biraz sonra yıkım ekipleri gelecek. Çalışmaların ardından hemen bertaraf edip, yapımını gerçekleştireceğiz. Yapı stoğu olarak değerlendirdiğimiz zaman, kentsel dönüşüm diyoruz. Çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışması gerekiyor. Şu ana kadar ilçemizde başka bir sıkıntı görünmüyor. 500 yıllık bir cami bu. Zaten bölge olduğu gibi tescilli" dedi.