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İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme!

İzmir'in Bornova ilçesinde, 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29.08.2024 - 12:58 |
İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme!

Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.

Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

İzmirde 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme

3 ÇOCUĞUNA KIYAN BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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İzmirde 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmirde 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme

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İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme!

İzmir'de 3 çocuğunu öldürüp intihar eden baba vahşetinde flaş gelişme!