İzmir Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Metro, Otobüs, Tramvay)

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, yılbaşı gecesine özel sefer düzenlemesi yaptı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri 31 Aralık gecesi sefer saatlerini uzatırken, Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN da ek seferlerle hizmet verecek. İZBAN, 1 Ocak’ta ücretsiz olacak.

İzmirlilerin yılbaşı gecesi ulaşım sorunu yaşamaması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 31 Aralık akşamı aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 64 hatta son sefer saatlerini uzattığını açıkladı. Hatların yolcu durumuna göre son sefer saatleri 01.00 ile 02.05’e kadar uzatıldı.

Ayrıca 00.00–06.00 saatleri arasında hizmet veren 910 Gaziemir–Konak, 920 Çiğli–Konak, 930 Bornova–Konak, 940 Buca–Konak ve 950 Narlıdere–Konak Baykuş seferleri, 30 dakikada bir Konak Bahribaba otobüs peronlarından hareket edecek. Resmi tatil olan 1 Ocak 2026’da ise ESHOT hatlarında pazar günü sefer tarifesi uygulanacak. Sefer saatlerine ESHOT mobil uygulaması ve www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Metro ve tramvay sabaha kadar çalışacak

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek. İzmir Metrosu’nda 31 Aralık gecesi 00.20–01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir, 01.00–05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer yapılacak.

Konak Tramvayı’nda 22.30–00.50 saatleri arasında 12,5 dakikada bir, 00.50–01.20 saatleri arasında 15 dakikada bir, 01.20–02.00 saatleri arasında 20 dakikada bir, 02.00–03.00 saatleri arasında 30 dakikada bir, 03.00–05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer düzenlenecek. Karşıyaka Tramvayı ise 00.20–05.20 saatleri arasında 60 dakikada bir çalışacak.

Deniz ulaşımı gece boyunca sürecek

İZDENİZ gemileri, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hafta içi tarifesiyle hizmet verecek. 2025’i 2026’ya bağlayan gece için ek seferler planlandı. Baykuş Seferleri tarifesinin geçerli olacağı seferlerde, 00.45’te Karşıyaka’dan ve 01.05’te Alsancak’tan başlayan seferler, birer saat arayla Karşıyaka’dan 04.45’e, Alsancak’tan ise 05.05’e kadar devam edecek.

1 Ocak 2026 Perşembe günü İZDENİZ gemileri hafta sonu tarifesine göre çalışacak. Feribot seferleri karşılıklı olarak 11.00’de başlayacak, yolcu gemilerinin ilk seferi ise 07.20’de yapılacak. Olası yoğunluğa karşı yedek gemiler hazır bekletilecek.

İZBAN’a ek sefer, 1 Ocak’ta ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında işletilen İZBAN’da da yılbaşı gecesine özel ilave seferler düzenlenecek. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece 6 ek sefer yapılacak. Buna göre 02.15 Aliağa–Tepeköy, 02.26 Tepeköy–Aliağa, 02.30 Alsancak–Menemen, 02.30 Alsancak–Cumaovası, 03.36 Menemen–Alsancak ve 03.56 Cumaovası–Alsancak seferleri gerçekleştirilecek. İZBAN, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 1 Ocak’ta ücretsiz hizmet verecek.