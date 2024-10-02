İzmir merkezli 8 ilde 'suç örgütü' operasyonu! Gözaltına alındılar

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçları çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ekim 2024 tarihinde İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44 adrese baskın yapıldı ve 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 18 şüphelinin tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, 2 şüphelinin de başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemler devam ederken, el konulan materyaller üzerinde de incelemeler sürüyor. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği belirtildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğü ve süreçle ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

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