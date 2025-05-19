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İzmir' de bir kişi arazisinden izinsiz yol geçirildiğini söyleyip yolu kapattı

19.05.2025 - 16:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İzmir' de bir kişi arazisinden izinsiz yol geçirildiğini söyleyip yolu kapattı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, mülkiyeti kendisine ait arazisinden izinsiz geçirildiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı.

Karateke Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Güler, arazisine kamulaştırma yapılmadan yol geçirildiğini öne sürerek, Tire Kaymakamlığına dilekçeyle başvuruda bulundu.

Güler, başvurusunun ardından izinsiz yapıldığını iddia ettiği yolu toprakla kapattı.

Mehmet Güler, AA muhabirine, arazinin ailesinden miras kaldığını, burada geçmişte evlerinin bulunduğunu belirterek, "Tire Belediyesi arazimden izinsiz şekilde yol geçirdi. Bu yolun tarlamdan geçmesini istemiyorum. Burası eskiden cennet gibiydi ama şimdi çöplük haline geldi. Geçen yıl çıkan yangında bu çöpler yüzünden zarar gördük." dedi.

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