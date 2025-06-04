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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! işçilerin grevi son buldu

04.06.2025 - 14:40Güncellenme Tarihi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! işçilerin grevi son buldu

İzmir’de greve çıkan işçilerle İzmir Büyükşehir belediyesi arasında anlaşma sağlanması ile grev son buldu.

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" pankartı açarak sloganlar attı.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, durumun netlik kazanması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

GREV SONA ERDİ

İzmir'de greve çıkan işçilerle, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlandı. Böylelikle belediye işçilerinin grevi sona erdi.

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