İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Taylan Yıldız istifa etti

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile, istifa ettiğini duyurdu.

Taylan Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz"

PARTİDE İSTİFA FURYASI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti’de 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’ın istifasının ardından iki önemli isim daha istifa etti. Eski İstanbul Milletvekili ve parti kurucusu Prof. Dr. Andican, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

Andican, “Geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır” ifadelerini kullandı. Andican, “Partisiz Muhalefet” saflarına katıldığını belirtti.

KÜÇÜKALİ DE AYRILDI

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali daha önce stifa kervanına katıldı. Küçükali de sosyal medya hesabından “gördüğüm lüzüm üzerine” diyerek, parti kurucular kurulu, GİK ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükali, “İktidarı eleştirdiğimiz her noktada onlara benzediğimizi, ülkemiz için istediğimiz katılımcı, demokratik, adil yönetim süreçlerini kendi içimizde uygulayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız. Partimize, seçmenimize ve milletimize dair kaygılarımız bizzat ittifak ortaklarımız tarafından görmezden gelindi, oyalandık. Dayatmalara boyun eğdik, itirazlarımız karşısında hakarete uğradık ve nihayetinde milyonlarca seçmenle birlikte kaybettirildik” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da istifaların ardından sosyal medyadan “Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!” paylaşımında bulundu.