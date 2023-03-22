İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Masada bize pusu kuruldu

İYİ Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, Millet İttifakı'nda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 'krizi' yaşandığı iddiası gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

Tarih şahittir ki siyasetin sıkışmışlığı içinde ne 40 katır ne satır diye yola çıkanlarız. Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Vicdan sıkışmıştır, hukuk, hak sıkışmıştır. İzan sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Bugün de bu sıkışmışlığa çare olabilmeye çalıştık. İYİ Parti memleket mücadelesi verdi. Bu kutuplaşma dediğimiz ittifakların besleyeni, gerçekleştireni 50+1 sisteminin memlekete yapılan en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz. Kazanmak için her şeyi mubah görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alanlar için konuşuyorum. Istırabını söylediği millet adına, milletinizi anlamak adına sadakat göstermek zorundasınız.

"AKŞENER, SİYASESİ DAYATMAYA MARUZ KALDI"

Meral Akşener, masada bir siyasi dayatmaya maruz kaldığı için itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri millet kazanacak diyen sözlerin sahibidir Akşener. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Önce kazanamaz endişemiz vardı.

"SİZ GELMEDEN KÖR VE SAĞIR OLDUNUZ"

İlk isteğimiz 50'yi 1 geçmek değil. 50'yi 1 geçmek için her yol mübah değil. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylığın bu şekilde dayatılmasına karşı çıktı. Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş partidir. Biz kimsenin ne mezhebine ne inancına hürmetsizlik edecek bir parti değiliz. Şimdi geldiğimiz yer şöyle bir yer: İktidara benzemeyin dedik benzediniz. Siz gelmeden kör ve sağır oldunuz.

"İKTİDARA GELİNCE NE YAPACAĞINIZ KESTİRİLEMEZ"

İktidarı matematiğe çevirdiniz. Muhalefet vazifesini unuttu. Muhalefet bölücülüğün pazarlık masasına dönecek haline getirdi. Siz dün yaptıklarınıza, iktidara kızıp siz aynısını yaparsanız ne anlamı var. Siyasi mücadele etmenin ne anlamı var. Troller üzerinden kızdıklarınıza benzerseniz, Akşener'in kaybetme endişesine küfrediyorsanız iktidara gelince ne yapacağı kestirilemezsiniz. İYİ Parti 3 günde ağır hakarete uğradı. Kaybetmekten korkuyoruz dedik diye herkesin eli beline geldi. 3 günde ahlakımız kaldı. Kendi trollerinize bakın, 3 gün boyunca yaptıkları küfre yapın. Kime benziyorsunuz? Bize mi, iktidara mı?

"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"

HDP Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı. Aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Defalarca dedim.

Şimdi videoları atıyorlar bana. HDP'ye oy veren seçmenler partimizin herhangi biri HDP'ye oy veren birinin oyunu alabilirse bundan onur duyarım. Kürt vatandaşlarımız ben kızgınım dargınım diyorsa anlayacaksınız. . yol şudur. AK Parti var CHP var. MHP var İYİ Parti var... Çok anlaşılabilir bir dille memleket hikayesi diye yola çıktık. Alın terimizle geldik bu günlere. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının pay edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. İYİ Parti'den kimse özür dilemedi. Kemal beyin adaylığının dayatmaya dönüşmesine itiraz ediyorum. Bu milletin o kadar derdi gayesi varken bu masanın durduğumuz yerden önümüzden kaçıranlara niçin kimse bir şey sormuyor. Pişmiş aşa su katmakmış. Ben bütün bu usulsüzlükleri reddediyorum. Bu sürecin içerisinde bulunuyorum.

Ben itiraz etsem de benim üzerimden İYİ Parti'nin töhmet bırakılmasına müsaade etmem. 1 PKK'lıdan rahatsız olmayacak siyasi yoktur partimizde. Ne söylemişsem arkasında durdum. Dün böyle olan yarın da budur.

"HDP, TÜRK DEMOKRASİSİNİN ŞANTAJCISINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Biz kazanmak için her yolu mübah görenler değiliz. Biz aklımızı kalbimize kaybetmeyeceğiz bir 3. yolda yürüyorum. Ben seçimin pazarlık konusu haline gelmesini doğru bulmuyorum. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.

Ben kırmızı çizgilerimi ifade ettim. Herkesin bir partisi var hepsinin üzerinde devletimiz var. Hiç kimseyi tanımayız. Hiç kimseyle pazarlık yapmayız. Ben partim adına değil kendi adıma konuşuyorum. Ben itiraz ediyorum. Milletin beni duyacağı şekilde konuşuyorum. Parti içi demokrasinin bana verdiği hakkı kullanıyorum. Ben şahsi düşüncemi söyledim. Ben oylamada yoktum. Ben adaylık müraacatında bulunmadım. İtirazımı yaptım. İtirazlarımla yürüyorum. Akşener'in vicdanınızla benim talimatlarım arasına sıkışırsanız asla vicdanınıza terk etmeyin talimatı vardı.

Ben pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. 5 bin TIR silah verilmiş. Parasını ödediğimiz f-35ler verilmemiş. ABD mi muhatabımız. Parasını verdiğimiz F-35'leri vereceksiniz bize. Kalbimle kürsüdeyim, ilk defa itiraz etmiyorum. Memleket mücadelesinde kararlılıkla yürüyeceğim.

Bir kere Öcalan'a katil demediniz, TBMM'de devlete katil dediniz. Ben bu vebale ortak olmayacağım.