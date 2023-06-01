İYİ Partili Uğur Poyraz: Millet İttifakı bitmiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimler bitince bu ittifakın ortadan kalkmış olduğunu söyledi.

Uğur Poyraz'ın açıklamaları şöyle: İlk ittifak modeli Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında 2018 yılında kurulmuştur. Cumhur İttifakı'dır ilk ittifak modelidir. Bunun karşılığında cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yüzde 50+1 pozisyonunda kaynaklı İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de seçim ittifakı yapmıştır. Bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlaşılmaların önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır. 2019'da sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında yerel seçimlere ilişkin bir seçim ittifakı yapılmıştır.

Daha sonra 6'lı masa olarak tabir edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem odağındaki iş birliği masası 26 Ocak tarihinde, yazılı basın açıklamasıyla kendilerini yaklaşan seçimlere ilişkin Millet İttifakı olarak tanımlamıştır. Tekrar söylüyorum bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs Genel seçimleri bitti, ittifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir.

Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan 2'nci turu için de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin ittifak içerisindeki partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir.

PAÇACI: İŞ BİRLİĞİNİ GEREKTİRECEK BİR KONU YOK

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da, Millet İttifakı’nın geleceği konusunda, “İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Şu anda ittifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok” dedi.

Millet İttifakı’nın geleceğinin tartışma konusu olmasına ilişkin de konuşan Paçacı, “İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içinde bir iş birliği içine girerler. Bunun adına ittifak da diyebilirsiniz, iş birliği de diyebilirsiniz. Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa -yerel seçimlerde olur, ondan önce bazı yasalarda olabilir- burada herhangi bir kıstas kurmadan muhalefet partileri kendi içinde bir değerlendirme yaparlar. Şu anda ittifakın devamı anlamında hiçbir şey kalmadı. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok. Olduğunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE HAYALE KAPILANLAR OLUR"

İYİ Parti’de parti içi muhalif hareketlilik de takibe alındı. “Ortak Akıl Platformu” adı altında toplantılar ve açıklamalar yapan muhalif hareketin 24-25 Haziran’daki kongrede Akşener’in karşısında aday çıkarmasının mümkün gözükmediği, ciddiye alınacak bir güçte olmadığı savunulurken, “Her seçim sonrasında böyle hayale kapılanlar olur. Ama sonuca ulaşmayacak boş bir hayal olarak kalır” görüşü dile getiriliyor.

GELECEK PARTİLİLERDEN CHP KARARI: ‘10 VEKİL ARKADAŞIMIZLA İSTİFA DİLEKÇEMİZİ VERDİK

Öte yandan CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini TBMM'ye verdiklerini duyurdu.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti toplam 38 milletvekiliyle CHP listesinden seçime girdi. Önümüzdeki günlerde bu vekillerin CHP’den ayrılarak kendi partilerine dönmeleri bekleniyor. Bir yandan da bu 4 parti, meclisteki temsillerini güçlendirebilmek için formül arayışlarını sürdürüyor.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”

SEÇİM SONRASI 4 PARTİNİN TEK GÜNDEMİ

CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partisinin toplam 38 milletvekili bulunuyor. Bu partilerin gündeminde tek bir parti çatısı altından mecliste grup kurmak var. Bu ne anlama geliyor? Mecliste grup kurulabilmesi için kaç vekil gerekiyor?

İlk seçenek, 4 partiden (DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti) birinin çatısı altında grup oluşturmak. Mecliste grubu olan siyasi partiler Meclis Başkanlık Divanı’nda temsil edilebiliyor. Kürsüde grup adına söz hakkı kullanabiliyor ve ihtisas komisyonlarına üye verebiliyor. Bu 4 parti için mecliste grup kurmak bu imkanlar açısından önemli.

Mecliste şu an 5 siyasi parti grubu bulunuyor. Ancak 4 partinin hiçbiri de tek başlarına grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekiline sahip değil. DEVA Partisi’nin 15, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 10'ar, Demokrat Parti'nin de 3 milletvekili bulunuyor. Bu durumda ortak bir grup kurmak için müzakereler devam ediyor.

DAVUTOĞLU İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’da bunun gerekliğine dikkat çekmişti. Kulislerde konuşulanlar saadet çatısı altında birleşilmesi yönünde ancak bu 4 parti içlerinden birinin çatısı altında buluşmak için uzlaşamazsa bir başka seçenek de yeni parti kurulması oluyor. Bu formüle göre de 38 milletvekili yeni kurulan partiye geçecek. Eğer bu öneri hayata geçerse meclisteki grup sayısı da altıya çıkacak.

28. dönemde meclisteki yapı da bir önceki döneme göre oldukça farklı. Toplam 5 siyasi parti grubu var. Erdoğan'ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekili olarak yer almayacak. Mecliste toplam 15 parti temsil edilecek bu dönem. 15 partiden 8'inin genel başkanları, milletvekili olarak mecliste görev yapacak.