İYİ Parti'den kaç milletvekili istifa etti? İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri

Genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçti. 600 milletvekilinden 53'ü Meclis'e girdikleri partilerinden siyaset yapmıyor. 52 milletvekili istifa ederken, 1 milletvekili ise ihraç edildi. Peki, İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri kim, İYİ Parti'den istifa edenlerin isimleri ne?

39 CHP milletvekilinden 38'i istifa ederken, tek istifa etmeyen isim Mustafa Sarıgül oldu. Ayrılan 38 milletvekilinden 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye ve 1'i İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den kaç milletvekili istifa etti?

Gelecek Partisi'ne katılan 10 milletvekili, grup kurma çabasında yeterli çoğunluğu sağlamak için tekrar istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti. AK Parti'den Meclis'e giren 4 milletvekili Hüda-Par'a, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise kendi partisini temsil ediyor.

Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen iki milletvekili, istifa ederek EMEP'e geçerken, diğer 2 milletvekili Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı. İYİ Parti'den 4 milletvekili istifa ederken, 1 milletvekili ise ihraç edildi.

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İstifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu bağımsız olarak devam ediyor. İhraç edilen Ümit Dikbayır da bağımsız olarak siyasi yaşamına devam ediyor. İYİ Parti'nin seçim sonrasında 44 olan milletvekili sayısı 39'a düştü.