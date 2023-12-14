İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti'de 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararının ardından sular durulmuyor. Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etmişti. Fakat yeni yapılan oylamada Özkan yeniden Grup Başkanlığına seçildi. Bu oylamanın ardından İYİ Parti'de kriz patlak verdi. Özkan'ı seçenler disipline sevk edilirken, İYİ Partili Metin Koca, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Koca, "CHP eş genel başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak. Eş başkan seni başkan seçtirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle görevden istifa etmişti. Yeni Başkanvekili oylamasında Özkan yeniden başkan seçildi. Özkan'ı seçenler disipline sevk edildi. Bu olayın ardından geceden bu yana İYİ Parti'de İstanbul krizi var. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, son gelişmeleri aktardı:

İYİ Parti'de şimdi iki kanat oluştu denebilir. Birinci Merkez tarafı var. Merkez kararının sonuna kadar arkasında. Bir de bunun İYİ Parti ve İBB Meclis'indeki İYİ Parti üyelerinin bir ayağı var. Dün de bu gelişmelerin yansıması oldukça büyüdü.

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İlk olarak geçmişi hatırlatarak başlayalım. İYİ Parti'de İBB Meclisi üyesi İbrahim Özkan, işbirliği yapılmamasını defalarca eleştirmişti. Daha sonra Meral Akşener, Özkan'ın istifasını istedi. Bu nedenle Özkan istifasını sunmuştu. Ancak dün yeniden oylamada Özkan, yeniden grup başkanvekilliğine seçildi. Bu gelişmenin ardından da İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da bir açıklama yaptı. Coşkun, Özkan'a oy verenlerin disipline sevk edildiğini söyledi.

"SENİ BAŞKAN SEÇTİRMEYECEĞİZ"

Baktığımız zaman da İYİ Parti tarafı oldukça hareketliydi. İYİ Parti İstanbul İl başkanlığı önünde Akşener'i destekleyenler kapıda toplandılar. Genel Merkez tarafından da İBB'de yaşanan bu hamleden İBB Başkanı İmamoğlu'nu sorumlu tuttu. Hatta genel merkeze yakın isimlerden Metin Koca da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda, "CHP eş genel başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak. Eş başkan seni başkan seçtirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ve tartışma bugün de sürer mi? Gelişmeleri takipte olacağız.

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İYİ Parti lideri Akşener'in istifasını istediği İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Partili üyeler tarafından bugün yeniden aynı göreve seçildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "Bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir." dedi.

KARARA İMZA ATAN ÜYELER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın yeniden göreve seçilmesiyle ilgili konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

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Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir.

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili meclis üyelerinin istifası sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, “Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diye cevap verdi.