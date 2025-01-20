İYİ Parti'den bir istifa daha geldi! Ünal Karaman resmen duyurdu

Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği olarak" parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Milletvekili Ünal Karaman'ın açıklaması şöyle:

Aziz Türk Milletine;

Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.

Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim.

Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi.

Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak;

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Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.