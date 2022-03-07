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İyi hal indirimi kalkıyor mu, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılacak mı? 6. yargı paketi 2022…

İyi hal indirimi kalkıyor mu, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılacak mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, iyi hal indirimleriyle ilgili, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak." dedi. İşte iyi hal indirimi ve 6. Yargı paketi 2022 detayları…

07.03.2022 - 12:16 |
İyi hal indirimi kalkıyor mu, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılacak mı? 6. yargı paketi 2022…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırılan ve TBMM'ye gönderilmesi planlanan 6'ncı Yargı Paketi ile kadına karşı şiddet suçlarında 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKACAK MI?

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenlemeleri de içeren 6'ncı Yargı Paketi çalışmaları, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hızlandırıldı. Mart ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanan paket ile kadına yönelik şiddete karşı suçlarda uygulanan cezalar artırılacak. Ayrıca kadına karşı şiddette 'iyi hal indirimi' kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı uygulanan 'iyi hal indirimi' de yapılmayacak. Kadınları ısrarla takip ise suç haline gelecek.

“HER İŞİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğumu ifade etmek isterim. Her işin üzerine gideceğiz. Yargının üzerine ne düşüyorsa onu da sağlayacağız" demişti.

 

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