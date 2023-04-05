İttifaklarda ortak liste formülleri... Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Her iki ittifakın da amacı meclise çoğunluk ile girebilmek. Bunun yolu da listelerdeki formülasyondan geçiyor. Cumhur İttifakı açısından bakıldığı zaman, Devlet Bahçeli, AK Parti ile bir ortak liste yapılmayacağını açıklamıştı. Son saatlerde kulislerde AK Parti açısından ortak liste meselesinin kapanmadığı, MHP ile farklı formüllerin yapılabileceği yansıdı.

MHP’li kurmaylar Bahçeli’nin açıklaması çok net, bir gelişme yok diyorlar. ‘Biz yanı noktadayız, komisyonda listelerimizi tanzim ediyoruz.’ diyorlar. Cuma günü de listeleri sunmayı hedefliyorlar. Elbette siyasette son ana kardar her değişebilir. Şu an MHP'de ortak liste yapılacağına dair bir emarenin olmadığı ve kapının da aralanmadığını ifade edebilirim.

'ERDOĞAN’IN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Erdoğan ve Bahçeli değişirse durum değişir mi? Elbette söz konusu olabilir. Ankara kulislerinde listeler verilmeden önce bir ihrtimal Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşebileceği değerlendiriliyor. MHP ortak liste düşünmüyoruz noktasında.

Yeniden Refah Partisi’nde şu ana kadar hibrit modelle ilgili görüşme yok, ayrı girmemiz daha doğru olur görüşü var. Bazı anketlerde yüzde 13.5’i zorladığı değerlendiriliyor. Her ilde kendi adayları çıkarma konusunda eğilim var.

BBP’de Destici tek listenin avantaj olduğunu söylemişti. Son gelişmeler sonrası ayrı girebilecekleri belirtiliyor.

Asıl sonucu CHP'nin de içinde olacağı bir formülasyonun getireceği üzerinde duruluyor. Hatta hesaplamalar tek liste ile girilmesi durumunda 301 vekilin rahatlıkla çıkarılabileceği yönünde.

Bu noktada öne çıkan en güçlü seçenek 5'li ittifak. Yani SP, DEVA , Gelecek ve DP'nin CHP listelerinden girmesi, Türkiye genelinde bu 5 partinin tek liste çıkarması.

'CHP VE İYİ PARTİ DE AYRI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR'

Bu formül hayata geçer mi? Çok kolay değil, CHP listelerinde ciddi bir basınç anlamına da geliyor. CHP bu 4 partiye kaç vekillik kontenjan verecek? Hangi illerde listenin neresinde olacaklar? Ve bir de CHP'nin kendi aday adayları var. Ayrıca İYİ Parti destek verecek mi önemli. CHP ve İYİ Parti de ayrı bir çalışma yürütüyor hala. Van, Bingöl, Bitlis, Çorum gibi bazı illerde ortak liste üzerinde duruluyor. İl sayısı artabilir de düşebilir de.

KILIÇDAROĞLU YARIN 12'DE TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ'NE GİDECEK

Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu destek arayışlarını sürdürüyor. Yarın 12'de Türkiye Değişim Partisi'ne gidecek, Mustafa Sarıgül ile görüşecek. Dün Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deydi. "Demokratik parlamenter sisteme geçme noktasında en doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Sofrada yer alacağının sinyalini verdi. Şimdi merak edilen Sarıgül'ün de CHP listelerine dahil olup olmayacağı.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ SONUÇSUZ KALDI'

24 saat çok kritik Millet İttifakı cephesinde. İttifak içinde İttifak formülü devre dışı kaldı. Bunun nedeni şu deniliyor; sahadan gelen veriler, yapılan tüm simülasyonlarda CHP’nin çatısı altında girilmesi durumunda 300’ün üzerinde vekilin rahatlıkla çıkarılabileceği sonucuna varıldı. Bu noktada da 5’li ittifak formülü ağırlık kazandı diyebilirim. Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin CHP’ listelerinden girmesi, hatta İYİ Parti’nin de iş birliğine gitmesi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Dün Ankara’da hareketlilik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener’e bu simülasyonları, tek listenin önemini ve 5 parti arasında varılması neredeyse yüzde 99 kesinleşti denilen mutabakatı anlattı. Akşener’e de iş birliği teklif ettiğini öğrendim. İYİ Parti -CHP arasında bir süredir ortak liste çalışmaları devam ediyordu. İl sayısı çok yüksek değildi, 10-15 il arasındaydı.

Tek liste ile 5 parti girerse, İYİ Parti’nin oyları bölebilir endişesi var. Bu hem İYİ Parti’nin dezavantajına hem de tek liste ile girecek CHP’nin dezavantajına olabileceği belirtildi. 30’un üzerinde ilde bazı illerde CHP’nin bazı illerde İYİ Parti’nin aday göstermemesi gibi bir formül.

Yani Millet İttifakı’nın gündeminde 5 partinin tek liste ile CHP çatısı altında girmesi, İYİ Parti ile ortak liste ile güçlü bir iş birliği formülü üzerinde duruluyor.

Kılıçdaroğlu Akşener’le görüşmesi sonrası diğer parti liderleri de tek tek arayarak bilgilendirdi. Bugün akşama kadar İYİ Parti’nin değerlendirmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Millet İttifakı iki temel parti olarak hareket edecek.