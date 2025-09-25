İtfaiye haftası ne zaman? En güzel itfaiye haftası kutlama mesajları

Haberin Devamı

Türk itfaiyesinin 1714'te başlayan köklü tarihi, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 25 Eylül 1923'te modern bir teşkilata dönüştü ve bu önemli hafta, itfaiyecilerimizin fedakarlığını minnetle anmak için bir fırsat oldu. Her yıl bu anlamlı haftada, canlarını hiçe sayarak görev yapan itfaiye çalışanlarımızı hatırlar ve onlara şükranlarımızı sunarız.

İtfaiye Haftası ne zaman?

Türkiye'de İtfaiye Haftası, her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Bu tarihin belirlenmesinin nedeni, bugünkü modern belediye itfaiyelerinin temeli olan Cumhuriyet İtfaiyeleri'nin 25 Eylül 1923'te teşkil edilmiş olması. Bu özel hafta, itfaiye teşkilatının önemini topluma hatırlatmak, yangın ve diğer acil durumlara karşı halkı bilinçlendirmek ve en önemlisi, canla başla çalışan itfaiye personeline minnet duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsat.

İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz veya kurumunuz adına kullanabileceğiniz İtfaiye Haftası kutlama mesajları: