GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İtalya'da patlama: Çok sayıda araç alev aldı
ABONE OL

İtalya'da patlama: Çok sayıda araç alev aldı

SkyTG24 haber kanalının haberine göre, kuzey İtalya'daki Milano'nun merkezinde muhtemelen bir minibüsten yaşanan patlamanın ardından çok sayıda araç alevler içinde kaldı.

11.05.2023 - 13:27 |
İtalya'da patlama: Çok sayıda araç alev aldı

SkyTG24 haber kanalının bildirdiğine göre, İtalya'nın kuzeyindeki Milano'nun merkezinde meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda araç alev aldı.

Yerel polis, bir minibüsün alev aldığını söyledi. Daha fazla ayrıntı verilmedi.

S kyTG24, Milano'nun Porta Romana semtinden yükselen siyah duman bulutlarını ve olay yerindeki itfaiyecileri gösteren görüntüleri yayınladı.

GÜNCEL HABERLER

MMA Türkiye’de Didem Namver yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

MMA Türkiye’de Didem Namver yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar