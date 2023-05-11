İtalya'da patlama: Çok sayıda araç alev aldı
SkyTG24 haber kanalının haberine göre, kuzey İtalya'daki Milano'nun merkezinde muhtemelen bir minibüsten yaşanan patlamanın ardından çok sayıda araç alevler içinde kaldı.
11.05.2023 - 13:27 |
SkyTG24 haber kanalının bildirdiğine göre, İtalya'nın kuzeyindeki Milano'nun merkezinde meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda araç alev aldı.
Yerel polis, bir minibüsün alev aldığını söyledi. Daha fazla ayrıntı verilmedi.
S kyTG24, Milano'nun Porta Romana semtinden yükselen siyah duman bulutlarını ve olay yerindeki itfaiyecileri gösteren görüntüleri yayınladı.