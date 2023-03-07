İtalya'da iki askeri uçak havada çarpıştı

İtalyan Hava Kuvvetleri, kaza yapan U-208 tipi uçakların eğitim uçuşunda olduğu bilgisini paylaştı.

TRT Haber'in haberine göre; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Guidonia yakınlarında bir eğitim kazasında iki Hava Kuvvetleri pilotunun öldüğünü duymak bizi mahvetti" ifadesini kullandı. Başbakan, pilotların ailelerine ve Hava Kuvvetleri mensuplarına taziyelerini iletti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.