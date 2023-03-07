GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İtalya'da iki askeri uçak havada çarpıştı
ABONE OL

İtalya'da iki askeri uçak havada çarpıştı

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Roma yakınlarında çarpıştı. Kazada iki pilot da hayatını kaybetti.

07.03.2023 - 16:47 |
İtalya'da iki askeri uçak havada çarpıştı

İtalyan Hava Kuvvetleri, kaza yapan U-208 tipi uçakların eğitim uçuşunda olduğu bilgisini paylaştı.

TRT Haber'in haberine göre; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Guidonia yakınlarında bir eğitim kazasında iki Hava Kuvvetleri pilotunun öldüğünü duymak bizi mahvetti" ifadesini kullandı. Başbakan, pilotların ailelerine ve Hava Kuvvetleri mensuplarına taziyelerini iletti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

GÜNCEL HABERLER

Deprem bölgesi için yağış uyarısı!

Deprem bölgesi için yağış uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah'a deprem teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah'a deprem teşekkürü

Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!