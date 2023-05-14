İsveç’te kentin altındaki mağaralar sıcak suyla dolduruluyor

İsveçli enerji üretim kurumu Malarenergi, 2021 yılında Vasteras kentinin altında bulunan mağaralara su depolamaya başladıklarını ve bu suyu ısıtarak ileride kentin merkezi ısıtma ağında kullanımına sunacak bir projeye başladığını duyurmuştu. Malarenergi Proje Müdürü Rickard Svensson, DHA’nın sorularını yanıtlayarak projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Svensson, 300 bin metreküplük suyun mağaralara depolanmaya başladığını, bu suyun yılda 10-12 defa ısıtılarak elde edilen ısının, tüm yıl boyunca hanelerin yüzde 98'ini besleyen bir bölgesel ısıtma ağına gönderileceğini ifade etti.

YAKITTAN DAHA FAZLA ISI ELDE EDİLECEK

Nisan 2024’de tamamlanması planlanan projede, suyun yakınlardaki enerji santrallerinde ısıtılacağını, soğutulması gereken durumda ise yine yakınlardaki Malaren Gölü’nün kullanılacağını ifade eden Proje Müdürü Svensson, “Enerji depolama faaliyete geçtiğinde bugün üretilen ‘kullanılamayan’ ısı, enerji deposunda depolanıp haftalar/aylar sonra bölgesel ısı müşterilerine teslim edilebildiğinden, Malaren Gölü'nün soğutucu olarak kullanımı azaltılacaktır. Isı depolama aynı zamanda tesislerimizin genel tesis verimliliği açısından daha uygun olan yük modlarında çalışmasını sağlayacaktır, yani yakıttan daha fazla ısı/güç elde edeceğiz” açıklamasını yaptı.

TEDARİK GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

İsveç ve Finlandiya’da buna benzer sıcak su depoları olduğunu ancak Vasteras’taki sıcak su mağaralarının, muhtemelen Avrupa'nın en büyük sıcak su deposu olacağını hatta küresel bir karşılaştırmada en büyükler arasında yer alacağı vurgulandı. Malarenergi projeyle ilgili yaptığı açıklamada, mağaraların bir enerji deposu olarak kullanımı, ısıtma müşterilerine tedarik güvenliği sağladığını, üretici olarak elektrik üretimine öncelik verilmesi gereken durumlarda iyi planlama ve fırsat yarattığını belirtti.