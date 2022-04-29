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Ä°stinaf 'Futbolda Åžike KumpasÄ±' davasÄ±nda verilen cezalarÄ± onadÄ±

Ä°stinaf, FETÃ–nÃ¼n "Futbolda ÅŸike kumpasÄ±" davasÄ±nda yerel mahkemenin verdiÄŸi deÄŸiÅŸen oranlardaki hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.Â

29.04.2022 - 19:01 | | Halil Sadri YILMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
Ä°stinaf 'Futbolda Åžike KumpasÄ±' davasÄ±nda verilen cezalarÄ± onadÄ±

Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi (Ä°STÄ°NAF) 27. Ceza Dairesi, FETÃ–nÃ¼n "Futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduklarÄ± gerekÃ§esiyle yerel mahkemece deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan sanÄ±klara verilen kararÄ± inceledi. Daire, dÃ¶nemin Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nazmi ArdÄ±Ã§ ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Kalender, kapatÄ±lan Samanyolu YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan eski komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Haktan HelvacÄ± ve soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± hazÄ±rlayan eski polis memuru Lokman YanÄ±kÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 88 sanÄ±klÄ± davada, yerel mahkemenin verdiÄŸi cezalarÄ± onadÄ±.

Bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yerel mahkemece verilen beraat kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na karar veren Daire, bu sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden dosyayÄ± ilk derece mahkemesine geri gÃ¶nderdi.

NE OLMUÅžTU

2016 yÄ±lÄ±ndan beri sÃ¼ren 88 sanÄ±klÄ± "Futbolda ÅŸike kumpasÄ±" davasÄ±nda KapatÄ±lan Samanyolu YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca 1292 yÄ±l hapis cezasÄ±na, dÃ¶nemin Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ 1971 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme, dÃ¶nemin Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Kalenderi 76kez "HaberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal", 155kez "Resmi belgede sahtecilik", 80kez "Ä°ftira" suÃ§larÄ±ndan toplamda 1766 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Heyet, kapatÄ±lan Samanyolu YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hidayet KaracayÄ± 76kez "HaberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etme", 166kez "Resmi belgede sahtecilik", 91kez "Ä°ftira" suÃ§larÄ±ndan toplamda 1292 yÄ±l hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan eski komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Haktan HelvacÄ± ise 47kez "HaberleÅŸmenin gizliÄŸini ihlal etme", 81kez "Resmi belgede sahtecilik", 44kez "Ä°ftira" suÃ§larÄ±ndan 999 yÄ±l 3 ay 15 gÃ¼n hapse mahkum edilmiÅŸti.

Mahkeme heyeti bu Ã¼Ã§ sanÄ±ÄŸa daha Ã¶nceden "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan ceza verildiÄŸi iÃ§in karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.Â 

SoruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± hazÄ±rlayan eski polis memuru Lokman YanÄ±k ise "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", 91kez "Ä°ftira" ve "Resmi belgede sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan toplamda 161 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Heyet, 35 sanÄ±k hakkÄ±nda beraat ya da karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. Geri kalan 43 sanÄ±ÄŸÄ±n da deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.(

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