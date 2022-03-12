İstiklal Marşı kabulü kaçıncı yılı 2022, tarihi? 12 Mart İstiklal Marşı kabulü ile ilgili sözler ve 101. yılı mesajları!

12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 101’inci yılı geldi. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın orkestrasyonu Edgar Manas, bestesi ise Osman Zeki Üngör'e ait olan İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte İstiklal Marşı kabulü sözleri ve 101. yılı mesajları

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ KAÇINCI YIL 2022?

Bu yıl, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101.yılıdır. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 tarihinde gerçekleşti.

İSTİKLAL MARŞI KABULÜ TARİHİ

Ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmayı kabul etmesinin ardından herkesin sabırsızlıkla beklediği şiir on gün içerisinde tamamlandı ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandı. 1 Mart 1921'de başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı Şiiri, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Meclis'in seçimine sunuldu.

Hamdullah Suphi Bey'in kürsüden okuduğu, Atatürk'ün "Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır" dediği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi.

İstiklal Marşı, kabulünün ardından İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsça'ya çevirilerek, yurtiçinde ve yurtdışında dağıtıldı, mitinglerde ve törenlerde halkın manevi ve milli duygularını güçlendirmek amacıyla okunmaya başlandı.

Ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai vakfına bağışladı. İstiklal Marşı'nı para için yazdığının düşünülmesinden endişe eden Mehmet Akif, aynı dönemlerde ciddi maddi sıkıntı içerisinde olmasına rağmen, kazandığı 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai'ye bağışladı.

İSTİKLAL MARŞI KABULÜ SÖZLERİ VE 101. YILI MESAJLARI

Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Atatürk

İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti’nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy

Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşaIe yanmakta, iIahı avucunda.

AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

Türk miIIeti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı’nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet ÖzeI

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

Akif’in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

Mehmet Akif Ersoy, yürekIeri çeIikIeştiren İstikIaI Marşı’nı yazmak suretiyIe, İstikIaI Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri oImuştur.

O şiir bir daha yazıImaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günIeri yaşamak Iazım. O şiir artık benim değiIdir. O, miIIetin maIıdır. Benim miIIete karşı en kıymetIi hediyem budur. AIIah bir daha bu miIIete bir İstikIâI Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy

İstikIaI Marşı, İstikIaI Harbi’nin manevi cephesinde yapıImış büyük ve muzaffer bir taarruzdu.

O zaman MiIIi MücadeIenin mutIaka zaferIe neticeIeneceğine inanmış oIanIar, yani sağIam iman sahipIeri biIe İstikIaI Marşından yeni manevi kuvvet aImışIardı. Abidin Daver

İstikIaI Marşı gibi bir miIIetin hafızasına her mısrası ataIar sözü haysiyetiyIe maI oIan, büyük günIerinde bir ağızdan haykırıIan, en perakende ve şaşkın ruhIarı biIe tek bir müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya devşirerek ayağa kaIdıran miIIî vasfına tam Iayık bir şairimiz çıkmadı.

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ 10 KITA

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…

Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

MEHMET AKİF ERSOY