GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı
ABONE OL

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları nedeniyle İstiklal Caddesi Türk Bayrakları ile donatıldı.

27.10.2023 - 15:44 | | DHA
ABONE OL

Binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Bayrakları ile donatıldı.

Kredi kartı olanlar dikkat! Faizler arttı, bankalar art arda yeni oranları duyurdu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKredi kartı olanlar dikkat! Faizler arttı, bankalar art arda yeni oranları duyurdu Haberin Tüm Görselleri

Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan bölgede Türk Bayrakları yerleştirdi. Türk Bayraklarını görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bayraktar TB3'ten ilk uçuş: 'Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun'

Bayraktar TB3'ten ilk uçuş: 'Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun'

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı