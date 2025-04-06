İstanbul'un yani başında kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri hazır bekliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi beklenirken, bölgede zaman zaman sis etkili oluyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin köyleri ve rakımı yüksek köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Vaysal köyünün kısa sürede beyaza büründüğünü gören köy halkı hayrete düştü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.